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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث الطلاب عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 وترقب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023. 

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وبعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أصدت وزارة التعليم العالي بيانًا يوضح موعد إعلان النتيجة والحد الأدنى للقبول بكل كلية، وبناءً على ذلك يتم تحديد كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات وموعد التسجيل، حيث تعتمد مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على الكليات المتبقية والمعاهد الفنية.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، مطلع الأسبوع المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة، وتكون المرحلة الأخيرة في تنسيق القبول بالجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحة أنه تم تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثالثة

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطلاب بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات على موقع التنسيق 75 رغبة، ويتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg.

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

-إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات بالترتيب الذي يراه الطالب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

-متاح للطالب تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

موعد تقليل الاغتراب  

وأوضحت الوزارة أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن

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