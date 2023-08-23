عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها: حريصون على اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، غرفة الموسيقى بمركز رعاية الموهوبين والمُبدعين بالجامعة.

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية في قرية كفر عابد بطوخ

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن المركز أصبح واقعاً ملموساً، يُطلق فعالياته من مبادرات ودورات تدريبية ومنح ومسابقات تميزه ، بهدف اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها، مع توفير بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وإعدادهم للمشاركة فى مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة .
 

وأشاد الدكتور تامر سمير  الى أن الجامعة كان لها السبق  في أن تكون من أولى الجامعات التي قامت بإنشاء مركزاً لدعم  الموهوبين والمبدعين ، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية كذلك تعزيز الانتماء الوطني لديهم.


من جانبها أوضحت الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين أن المركز يخطو خطى جادة نحو دعم بناء وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل لكي يتمكن الموهوبين والمبدعين تسخير مواهبهم وإبداعاتهم وجهودهم لخدمة الوطن على كافة المستويات العلمية والتكنولوجية والفنية والأدبية والرياضية.

جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس جامعة بنها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية في قرية كفر عابد بطوخ

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

لتميزه علمياً .. جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور

تشكيل لجنة لتسليم جامعة بنها الأهلية بالعبور

ترشيحاتنا

احترس.. السعال دليل على مرض خطير

لبحث أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3دول في إيكواس

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. وورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

بينها «اللغات».. اعرف أقسام كليات الآداب عشان تختار منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ