عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى لا تتعرض للنصب.. خبير يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات

خبير يوجه نصائح لطلاب
خبير يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن هناك كيانات وهمية تدعي بكذب أنها مرخصة للعمل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه الكيانات تقوم بإصدار شهادات أكاديمية للطلاب بشكل غير حقيقي، على الرغم من أنها ليست معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي يصبح الطلاب الذين يقعون ضحية لهذه الجامعات الوهمية معرضين للحصول على شهادات غير معترف بها، ولا يمكن استخدامها في التعيينات أو التوظيف.

txt

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة

txt

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات؟

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الكيانات الوهمية، هو عدم حصول بعض الطلاب على مجموع كافٍ في امتحانات الثانوية العامة، وهذا ما يدفعهم للبحث عن بدائل للالتحاق بالجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تستغل هذا الوضع وتقدم لهم وعودًا كاذبة للحصول على شهادات علمية دون الحاجة إلى الجدية والجهد المطلوبين في التعليم العالي الرسمي.

وبناءً على ذلك، يتعين على الحكومة ووزارة التعليم العالي العمل بجدية على تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، لان تشديد الرقابة وتطوير آليات رصد ورفض الكيانات الوهمية يعتبر خطوة حاسمة للحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة أهمية تعاون جميع الجهات المعنية في محاربة هذه الظاهرة، بدءًا من الطلاب وأولياء الأمور، ومرورًا بوزارة التعليم العالي، وفي نهاية المطاف تأتي دور الإعلام، حتي يكون هناك توعية دائمة للطلاب وأولياء الأمور حول خطورة اللجوء إلى هذه الكيانات الوهمية وضرورة التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، موضحًا أن هذا سيساهم في تحقيق بيئة تعليمية صحية وموثوقة تضمن للطلاب التعليم الجاد والمستقبل المشرق.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين، إن هذا التكاتف الشامل يسهم في مواجهة تلك الكيانات الوهمية ويمكننا من اتخاذ إجراءات سريعة لإغلاقها بموجب قرارات وزارية، موضحًا ومن الأمور الإيجابية الملموسة أنه تم بالفعل إغلاق العديد من تلك الكيانات الوهمية خلال الفترة السابقة، وتمكنت الجهات المختصة من ضبط أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأضاف عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن التصدي للكيانات الوهمية والاحتيال التعليمي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، وإليك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار لتعزيز هذا التعاون والتصدي لهذه الممارسات:

التوعية والتثقيف:

تعزيز التوعية بين الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية والحيل المستخدمة في عمليات الاحتيال التعليمي.

التعاون مع وزارة التعليم العالي:

التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي لتبادل المعلومات والبيانات حول المؤسسات التعليمية المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستفادة من وسائل الإعلام:

دور وسائل الإعلام المختلفة يكمن في توعية الجمهور حول التهديدات المحتملة ونشر قصص نجاح أو تجارب سلبية تتعلق بالتعليم.

التعاون مع الجهات الأمنية:

الجهات الأمنية يمكنها تقديم الدعم في تحديد ومتابعة الجهات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبادل المعلومات:

تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية يمكن أن يساهم في تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة لعمليات الاحتيال.

تعزيز القوانين والعقوبات:

تعزيز القوانين والعقوبات لمكافحة عمليات الاحتيال التعليمي يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في ردع الممارسات غير المشروعة.

الجامعات الوهمية شهادات غير معترف بها الكيانات الوهمية الطلاب امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة مصداقية المؤسسات التعليمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

موضوعات متعلقة

تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كليات للشعبة الأدبية تقبل من 50%.. تعرف عليها

خبير: الحياة الجامعية فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات

لطلاب المرحلة الثالثة 2023.. طريقة اختيار الكلية والتخصص المناسب

ترشيحاتنا

100 يوم صحة.. تقديم 389 ألفا و648 خدمة في المبادرات الرئاسية

البنك الأهلي يتخطى عقبة العربي الكويتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية لليد

احترس.. السعال دليل على مرض خطير

لبحث أزمة النيجر.. وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة تشمل 3دول في إيكواس

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ