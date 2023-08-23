حتى لا تتعرض للنصب.. خبير يوجه نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن هناك كيانات وهمية تدعي بكذب أنها مرخصة للعمل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه الكيانات تقوم بإصدار شهادات أكاديمية للطلاب بشكل غير حقيقي، على الرغم من أنها ليست معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي يصبح الطلاب الذين يقعون ضحية لهذه الجامعات الوهمية معرضين للحصول على شهادات غير معترف بها، ولا يمكن استخدامها في التعيينات أو التوظيف.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الكيانات الوهمية، هو عدم حصول بعض الطلاب على مجموع كافٍ في امتحانات الثانوية العامة، وهذا ما يدفعهم للبحث عن بدائل للالتحاق بالجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تستغل هذا الوضع وتقدم لهم وعودًا كاذبة للحصول على شهادات علمية دون الحاجة إلى الجدية والجهد المطلوبين في التعليم العالي الرسمي.

وبناءً على ذلك، يتعين على الحكومة ووزارة التعليم العالي العمل بجدية على تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، لان تشديد الرقابة وتطوير آليات رصد ورفض الكيانات الوهمية يعتبر خطوة حاسمة للحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة أهمية تعاون جميع الجهات المعنية في محاربة هذه الظاهرة، بدءًا من الطلاب وأولياء الأمور، ومرورًا بوزارة التعليم العالي، وفي نهاية المطاف تأتي دور الإعلام، حتي يكون هناك توعية دائمة للطلاب وأولياء الأمور حول خطورة اللجوء إلى هذه الكيانات الوهمية وضرورة التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، موضحًا أن هذا سيساهم في تحقيق بيئة تعليمية صحية وموثوقة تضمن للطلاب التعليم الجاد والمستقبل المشرق.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين، إن هذا التكاتف الشامل يسهم في مواجهة تلك الكيانات الوهمية ويمكننا من اتخاذ إجراءات سريعة لإغلاقها بموجب قرارات وزارية، موضحًا ومن الأمور الإيجابية الملموسة أنه تم بالفعل إغلاق العديد من تلك الكيانات الوهمية خلال الفترة السابقة، وتمكنت الجهات المختصة من ضبط أصحابها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأضاف عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن التصدي للكيانات الوهمية والاحتيال التعليمي يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، وإليك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار لتعزيز هذا التعاون والتصدي لهذه الممارسات:

التوعية والتثقيف:

تعزيز التوعية بين الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية والحيل المستخدمة في عمليات الاحتيال التعليمي.

التعاون مع وزارة التعليم العالي:

التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي لتبادل المعلومات والبيانات حول المؤسسات التعليمية المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستفادة من وسائل الإعلام:

دور وسائل الإعلام المختلفة يكمن في توعية الجمهور حول التهديدات المحتملة ونشر قصص نجاح أو تجارب سلبية تتعلق بالتعليم.

التعاون مع الجهات الأمنية:

الجهات الأمنية يمكنها تقديم الدعم في تحديد ومتابعة الجهات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبادل المعلومات:

تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية يمكن أن يساهم في تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة لعمليات الاحتيال.

تعزيز القوانين والعقوبات:

تعزيز القوانين والعقوبات لمكافحة عمليات الاحتيال التعليمي يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في ردع الممارسات غير المشروعة.