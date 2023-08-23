دراسة: أكثر من مليار شخص حول العالم يصابون بمرض خطير بحلول 2050

كشفت دراسة كندية حديثة عن شيء صادم , وهو أن هناك زيادة في معدل الإصابة بهشاشة العظام بحلول عام 2050 وأن هناك ما يقرب من مليار شخص على مستوى العالم من المحتمل أن يصابوا بهشاشة العظام بحلول عام 2050، حيث يعاني حاليًا 15% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا أو أكثر من هشاشة العظام.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع مجلة لانسيت انه في عام 2020، تم تشخيص 595 مليون شخص مصابون بالتهاب المفاصل العظمي، بزيادة قدرها 132% من 256 مليون شخص في عام 1990.

وأكد الباحثون الذين شاركوا في الدراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال , حيث كانت 61% من حالات التهاب المفاصل العظمي عند النساء مقابل 39% عند الرجال.



وقال جاسيك كوبيك، صاحب الدراسة والاستاذ بكلية السكان والصحة العامة بكندا، إن الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف بين الجنسين في هشاشة العظام هي العوامل الوراثية والعوامل الهرمونية والاختلافات التشريحية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تقليل العبء الكبير لالتهاب المفاصل العظمي بنسبة تقدر بـ 20%، إذا تمت معالجة السمنة بشكل فعال بين السكان، وتشمل إدارة هشاشة العظام تخفيف الألم، وتحسين وظيفة المفاصل، والحفاظ على نوعية الحياة بشكل عام، وقد يتضمن ذلك مجموعة من التغييرات في نم

واوضحت الدراسة أن هذه الزيادة السريعة في التهاب المفاصل العظمي من المرجح أن تتأثر بالشيخوخة والنمو السكاني والسمنة، وفي عام 1990 وهو العام الأول للدراسة كانت السمنة مسؤولة عن 16% من حالات الإعاقة الناجمة عن هشاشة العظام، وارتفع هذا الرقم إلى 20% في عام 2020.