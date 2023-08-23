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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للصفوف الثلاثة.. إعلان نتائج تحويلات الطلاب للمرحلة الثانوية بالجيزة 10 سبتمبر

طلاب
طلاب

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن أخر موعد للتحويلات للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة ( الأول والثانى والثالث ) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.
وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه سوف تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والأماكن المتاحة بكل مدرسة  وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 .

كان قد تابع أمس الثلاثاء، أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023 .
وبلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الاقتصاد والإحصاء 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور %95  
بواقع 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

الاقتصاد والإحصاء اخبار محافظة الجيزة الثانوية العامة الدور الثاني امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة تعليم الجيزة مادة الاقتصاد والاحصاء مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مرحلة الثانوية العامة

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