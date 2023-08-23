للصفوف الثلاثة.. إعلان نتائج تحويلات الطلاب للمرحلة الثانوية بالجيزة 10 سبتمبر

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن أخر موعد للتحويلات للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة ( الأول والثانى والثالث ) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه سوف تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والأماكن المتاحة بكل مدرسة وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 .

كان قد تابع أمس الثلاثاء، أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023 .

وبلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الاقتصاد والإحصاء 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور %95

بواقع 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.