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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تقدم إمكانيات هاتف رائد بسعر مناسب للطبقة المتوسطة معRedmi K60 Ultra

شاومي
شاومي

 

طرحت شركة "شاومي" من خلال علامتها التجارية الفرعية "ريدمي" هاتفها متوسط المدى  Redmi K60 Ultra بشكل رسمي في الصين وهو يعتبر الهاتف الذكي الأكثر تميزًا الذي يحمل علامة Redmi التجارية حتى الآن، والسبب هو سعره المتوسط الذي لا يتناسب مع إمكانياته التي دائما ما يتم تقديمها بشكل حصري في الهواتف الرائدة فقط، ذات الشريحة السعرية الأعلى، وهذا يجعله هاتفًا ذكيًا رائدًا بالفعل وأيضا مميزًا وسط كل الهواتف متوسطة المدى. على الرغم من وجود العديد من هذه الهواتف من العلامات التجارية الصينية، إلا أن K60 Ultra يقدم ميزات تجعله مختلفًا وفي مكان متفرد.

لمن لا يعلم، فإن تشكيلة Redmi K Ultra ظلت لفترة طويلة تقدم هواتف متوسطة المدى معقولة في قدراتها لكن هذه المرة تحطم "شاومي" التوقعات مع موبايل Redmi K الجديد وبالفعل نجحت العلامة التجارية في تحقيق الفوز. إليك في السطور التالية كل مواصفات الجهاز الذكي.

شاومي

مواصفات Redmi K60 Ultra

يأتي مع مواصفات لأول مرة تقدم في تشكيلة ريدمي Redmi كلها، و يبدو Redmi K60 Ultra للوهلة الأولى وكأنه مزيج من سلسلة Redmi K60 وسلسلة Xiaomi 13 من حيث لغة التصميم والمظهر الخارجي، يحتوي على شاشة ذات حواف مسطحة بالإضافة إلى إطار مسطح. ومع ذلك، اللوحة الخلفية بها حواف منحنية.

تحتوي جزيرة الكاميرا العملاقة الموجودة في الخلف على منحدرات على الجانبين مما يمنحها مظهرًا مختلفا، كما أنه حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله أول هاتف ذكي من Redmi بهذه الشهادة

يتميز هاتف ريدمي بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ذات ثقب مركزي به كاميرا السيلفي وتقدم الشاشة دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر الشاشة تردد PWM يبلغ 2880 هرتز ودرجة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل Redmi K60 Ultra من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 9200 Plus مقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x تصل سعتها إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت UFS 4.0. كما يأتي مزودًا بشريحة عرض PixelWorks X7. أما بالنسبة للسوفت وير فهو يعمل من خلال واجهة مستخدم MIUI 14 الخاصة بشركة شاومي المستندة في أداء عملها على نظام أندرويد 13.

شاومي

أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي وتسجيل لقطات الفيديو، يستخدم الهاتف نظام كاميرا ثلاثية في الخلف يشتمل مع مستشعر رئيسي من Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل مدعم بالتثبيت البصري OIS، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 20 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى للهاتف مكبرات صوت استريو مزدوجة، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة. وأخيرًا، يستمد الجهاز طاقته من خلال وحدة بطارية من ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات.

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قائمة أسعار ريدمي كي 60 ألترا

يحمل Redmi K60 Ultra بطاقات الأسعار التالية في الصين.

12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2,599 ين ياباني ( 360 دولار)

16 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2,799 ين ياباني ( 385 دولار)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت – 2,999 ين ياباني (400 دولار)

16 جيجابايت + 1 تيرابايت - 3,299 ين ياباني ( 455 دولار)

24 جيجابايت + 1 تيرابايت - 3,599 ين ياباني ( 495 دولار)

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