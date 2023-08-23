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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تنشر صورة مكتبتها الخاصة عبر إنستجرام ..شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري متابعيها حالة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت ياسمين صبري، متابعيها صورة لـ مكتبتها، معلقةً: "تفتكروا هقرأ إيه النهارده".

 

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت تي شيرت أسود اللون ونصف كم، ونسقت معه بنطلونًا بنفس اللون من ماركة نايك.

وانتعلت ياسمين صبري حذاءً رياضيًا مسطحًا أنيقًا مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ولفتت ياسمين صبري الأنظار في الفيديو بساعة يد فخامة من Patek Philippe.

واتسم جسد الساعة المصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، طوق مثبت مرصع بـ 56 قطعة ماس، ميناء الأوبالين البني الذهبي وأسوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

وتحتوي ساعة ياسمين صبري على حركة الساعة على 29 من الأحجار الكريمة و 45 ساعة احتياط، وقد بلغ سعر الساعة 105.000 دولار أمريكي.

التواصل الاجتماعي الفنانة ياسمين صبري انستجرام سوشيال ميديا ياسمين صبري

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