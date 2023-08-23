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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاغتيال أو الاطاحة به.. تحذير أمريكي بشأن مصير الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أو قتله لأنه لا يريد التفاوض على السلام مع روسيا.

وقال جونسون: "أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حدوث انقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة. والخيار الثاني المحتمل هو اغتياله. ولا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنًا، دعونا نتفاوض مع روسيا”.

وأضاف أنه “بسبب تصرفات حكومة كييف، فإن أوكرانيا تشهد كارثة ديموغرافية وإنسانية حقيقية: فقد غادر 13 مليون شخص البلاد، ومن بين 27 مليونًا متبقين، مات 400 ألف شخص في المعارك”.

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وأوضح جونسون، أنه "في الحرب العالمية الثانية، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة 150 مليون نسمة، فقدنا 472 ألف شخص فقط. أدركوا أن عدد سكان أوكرانيا كان سبعة أضعاف، ومع ذلك فقد فقدوا ما يقرب من ما خسرناه في حرب استمرت أربع سنوات كاملة".

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