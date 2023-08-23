من 100 ألف لمليون جنيه.. احذر غرامة ارتكاب هذا الفعل بقانون تنمية البحيرات

عاقب قانون تنمية البحيرات والثروة السميكة مرتكبي جريمة ردم البحيرات وتجفيفها وذلك بغرامة تترواح من ماذة الف جنيه وحتى مليون جنيه وذلك حفاظًا على البيئة ومواردها.

وفي هذا الإطار حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السميكة ردم أو تجفيف مساحة من البحيرات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليون جنيه للمخالفين .

حيث نص القانون على أنه يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.