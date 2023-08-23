حشد مئات آلاف الجنود.. جنرال أمريكي يكشف سبب عدم سحق بوتين لأوكرانيا

كشف المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، سبب عدم سحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لـ أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لديها كل شيء لفعل ذلك.

وقال ماكجريجور: "الروس لديهم ثلاثمائة ألف جندي في الاحتياط، والتي لم يستخدموها بعد، آلاف الصواريخ وقذائف المدفعية. لديهم كل شيء لسحق أوكرانيا. يسأل الناس، إذا كان هذا صحيحا، فلماذا لم يفعل فلاديمير بوتين ذلك بعد. سأجيب عليك: لأنه يرى الأوكرانيين كمسيحيين أرثوذكس - مثل شعبه. وهو لا يريد قتلهم. وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون للدعاية التي تدعي أن بوتين شرير".

وأضاف أن الولايات المتحدة عملت بلا كلل لتجد نفسها في صراع مع روسيا.

وكمثال على ذلك، استشهد ماكجريجور، بتوسع الناتو وخطط لنشر الصواريخ والقوات على طول محيط الحدود الروسية بالكامل.

وقال ماكجريجور: "لقد فهم الروس هذا وقرروا أنه غير مقبول. لقد كانوا يقولون لنا منذ ثلاث سنوات: افعل ما تريد، لكن لا تنقل القوات والأسلحة إلى حدودنا. لقد تجاهلنا ذلك”.