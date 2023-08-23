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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم مصري لمباراة الافتتاح بدورة شمال إفريقيا للكرة النسائية

صدى البلد

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري؛ لإدارة مباراة الافتتاح، التي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا وآفاق غليزان المقرره غداً في تمام الخامسة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية.
يدير اللقاء المحكمة المصرية شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس.
في سياق متصل قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادي دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر أقامتها غداً علي ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً .
ويدير اللقاء المحكمة ذكية الجيراني، ويعاونها إحسان النوجيلي ، وكريمة خاضيري ، ولمياء عتمان من الجزائر .

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