سفير السعودية لدى الخرطوم: من الضروري تهيئة الأجواء لحوار شامل في السودان

أكد السفير السعودي لدي الخرطوم علي بن حسن جعفر أنه من الضروري تهيئة الأجواء لحوار شامل في السودان .

كما شدّد في تصريحات له نقلتها العربية أن المملكة عملت على وقف إطلاق النار منذ لحظة اندلاع الحرب.

وكان مراسل العربية قد أفاد في وقت سابق بأن طائرات الجيش السوداني قامت بقصف مواقع للدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي حيث تصاعدت أعمدة الدخان بعد غارة جوية قرب سلاح المدرعات.

من جانبها ردت قوات الدعم السريع بمضادات أرضية على غارات طائرات الجيش بالخرطوم

كما قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قريبة من سلاح المدرعات.

