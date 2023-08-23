عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: نحن بالجانب الصحيح من التاريخ.. ونسعي لبناء مستقبل مشترك للبشرية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الصين ستواصل انتهاج سياسة خارجية مستقلة مع بناء مستقبل مشترك للبشرية، مؤكدا أن بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ.

وفي خطاب أعد لمنتدى أعمال قمة بريكس في جنوب أفريقيا، ذكر الرئيس الصيني أن “الهيمنة ليست في الحمض النووي للصين؛ بل هي جزء لا يتجزأ من قوة الصين، كما أن الصين ليس لديها أي دافع للانخراط في منافسة القوى الكبرى”.

والرئيس الصيني من بين القادة المتواجدين في جوهانسبرج لحضور قمة بريكس ال15، وأجرى محادثات مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،ةومع ذلك، لم يحضر الرئيس الصيني شخصيا منتدى أعمال بريكس الذي عقد في نفس اليوم، وقرأ خطابه وزير التجارة في بكين، وانج وينتاو.

وأصر شي على أن الصين ستظل ملتزمة بسياسة خارجية سلمية ومستقلة، بهدف بناء مصير مشترك للبشرية.

وأضاف “بابنا مفتوح على مصراعيه لكل من يريد التعاون معنا”.

وقال الزعيم الصيني: “الصين تقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، وتعتقد أنه ينبغي السعي لتحقيق قضية عادلة من أجل الصالح العام”.

سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر

بقوة 5 ريختر.. زلزال عنيف يضرب الصين ولا أنباء عن ضحايا

وزعم شي أنه يجب تعزيز الرخاء والتنمية لجميع أعضاء المجتمع الدولي، لكن بعض البلدان، المهووسة بالحفاظ على هيمنتها، بذلت قصارى جهدها لشل الأسواق الناشئة والبلدان النامية، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وزعم أن أي محاولات لاحتواء البلدان النامية ستكون عقيمة، وأن الصعود الجماعي لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تمثلها مجموعة بريكس يغير المشهد العالمي بشكل جذري.

وأشار شي أيضا إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ساهمت بما يصل إلى 80٪ من النمو العالمي في السنوات ال20 الماضية.

الصين الرئيس الصينى شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

موضوعات متعلقة

"بعفو أميري".. الإفراج عن مجموعة من السجناء في الكويت |تفاصيل

بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت

انتقادات شديد اللهجة من وزيرة الخارجية الفرنسية لـ روسيا بشأن صفقة الحبوب

الصحة التركية تكشف حصيلة ضحايا حرائق الغابات

إعلان مهم من الصحة التركية بشأن متحور كورونا الجديد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم لياونينج في الصين |تفاصيل

بشأن نهر الفرات.. رئيس الوزراء العراقي يوجه نداء مهما لـ تركيا

بيان عاجل من اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في البحر

ترشيحاتنا

إجراء حاسم من تركيا ضد الدنمارك بعد حرق المصحف

على هامش قمة بريكس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره البيلاروسي لهذا السبب

مستقبل وطن : دعمنا للرئيس السيسي في الانتخابات جاء بدراسات علمية

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر السكك الحديدية بالهند لـ 26 عاملا

بشرى لطلاب الثانوية العامة| كليات متاحة لأصحاب مجموع 50% بالمرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف عليها

للمرة الثانية|الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان السوبر ويستفسر عن البطولات المستحدثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ