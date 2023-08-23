الرئيس الصيني: نحن بالجانب الصحيح من التاريخ.. ونسعي لبناء مستقبل مشترك للبشرية

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن الصين ستواصل انتهاج سياسة خارجية مستقلة مع بناء مستقبل مشترك للبشرية، مؤكدا أن بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ.

وفي خطاب أعد لمنتدى أعمال قمة بريكس في جنوب أفريقيا، ذكر الرئيس الصيني أن “الهيمنة ليست في الحمض النووي للصين؛ بل هي جزء لا يتجزأ من قوة الصين، كما أن الصين ليس لديها أي دافع للانخراط في منافسة القوى الكبرى”.

والرئيس الصيني من بين القادة المتواجدين في جوهانسبرج لحضور قمة بريكس ال15، وأجرى محادثات مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،ةومع ذلك، لم يحضر الرئيس الصيني شخصيا منتدى أعمال بريكس الذي عقد في نفس اليوم، وقرأ خطابه وزير التجارة في بكين، وانج وينتاو.

وأصر شي على أن الصين ستظل ملتزمة بسياسة خارجية سلمية ومستقلة، بهدف بناء مصير مشترك للبشرية.

وأضاف “بابنا مفتوح على مصراعيه لكل من يريد التعاون معنا”.

وقال الزعيم الصيني: “الصين تقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، وتعتقد أنه ينبغي السعي لتحقيق قضية عادلة من أجل الصالح العام”.

وزعم شي أنه يجب تعزيز الرخاء والتنمية لجميع أعضاء المجتمع الدولي، لكن بعض البلدان، المهووسة بالحفاظ على هيمنتها، بذلت قصارى جهدها لشل الأسواق الناشئة والبلدان النامية، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

وزعم أن أي محاولات لاحتواء البلدان النامية ستكون عقيمة، وأن الصعود الجماعي لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تمثلها مجموعة بريكس يغير المشهد العالمي بشكل جذري.

وأشار شي أيضا إلى أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ساهمت بما يصل إلى 80٪ من النمو العالمي في السنوات ال20 الماضية.