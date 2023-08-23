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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لزعيم الهند

سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر

صورة من المركبة الهندية
صورة من المركبة الهندية

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، بوصول المركبة الهندية إلى القطب الجنوبي من القمر، معتبرًا إياه سبق مذهل، وتتويج للهند، كونها الثانية عالميًا بعد الصين التي تصل لهذه البقعة من الفضاء.


هبطت الهند بمركبتها الفضائية تشاندرايان-3 على سطح القمر، لتصبح الدولة الرابعة فقط التي تحقق مثل هذا الإنجاز، والثانية عالميًا في جنوب القمر.

وقالت سي إن إن، إنه يمكن لهذه المهمة أن تعزز مكانة الهند كقوة عظمى عالمية في الفضاء. 
وفي السابق، كانت الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي السابق فقط هم الذين أكملوا  عمليات الهبوط السلس على سطح القمر.

كما أن موقع هبوط Chandrayaan-3 أقرب إلى القطب الجنوبي للقمر من أي مركبة فضائية أخرى في التاريخ. وتعتبر منطقة القطب الجنوبي منطقة ذات أهمية علمية واستراتيجية رئيسية للدول التي ترتاد الفضاء، حيث يعتقد العلماء أن المنطقة هي موطن لرواسب  الجليد المائي  على القمر.

 

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