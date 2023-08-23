وقف الملاحة ببحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد بسبب العاصفة الترابية في أبوسمبل

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقته ، ولحين تحسن حالة الطقس ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف ، والمستشفيات.

جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبو سمبل السياحية، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية.



عاصفة ترابية

وناشد المحافظ المواطنين بالمدينة السياحية بالالتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار.

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وأكد عطية على أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول .

أنشطة

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس ووكلاء إداراتى إدفو ودراو ، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، ومحمد عبد الدايم مدير إدارة التعليم الثانوى ، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير وانتظام العملية التعليمية.

وقدم عبد الكريم لطفى التهنئة والتحية الحضور من مديرى العموم والإدارات على عام دراسى متميز اختتم بتكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتفوقين وأوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية فى إحتفالية مميزة أشاد الجميع بحسن وتنسيق فقراتها الفنية والتنظيمية.

وأشاد بكافة الجهود المبذولة منهم خلال العام الدراسى المنقضى وامتحانات الدور الأول والثانى وحيى جهد أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم على اجتهادهم وتميزهم وتفوقهم وكذلك إدارات المدارس والسادة المعلمين لتهيئة المناخ التربوى المناسب للنجاح والتفوق .