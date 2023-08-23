مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

تحطم طائرة قائد فاجنر

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.

آخر ظهور لقائد فاجنر

وكان قد ظهر رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوزين، في أول فيديو له بعد شهرين من قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة ضد فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وشوهد بريجوزين، في الفيديو، وهو يحمل بندقية هجومية ويرتدي زيا عسكريا، وتشير تعليقاته إلى أن المقطع تم تصويره في دولة أفريقية لم يذكر اسمها .

وقال رئيس فاجنر خلال المقطع إنه يقوم بتجنيد “رجال أقوياء”، ذاكرا أن المجموعة "ستفي بالمهام التي حددتها" الحكومة الروسية.

وتمت مشاركة الفيديو على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر، حيث قال إن مجموعة فاجنر “تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية”.