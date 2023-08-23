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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

صدى البلد

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن قرار عاجل داخل النادي الأهلي بشأن لجنة التخطيط خلال الفترة المقبلة.


وكتب إسلام صادق عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: " الأهلي يدرس اجراء تعديل بلجنة التخطيط بعد فشل الصفقات، سافيو -شادي-ميكسوني-بواليا-قندوسي-كريستو".


معسكر الأهلي في النمسا 28 أغسطس


الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يدخل معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد. 


واطمأن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذي تنظمه شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات. 

وحرص خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. 

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

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