إجراء عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن إنهاء الحرب ضد روسيا

اعتمد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، قرارًا يستبعد تقديم أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب.

وقال البرلمان الأوكراني، عبر “تليجرام”: إن "البرلمان اعتمد قرارا يستبعد أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب رقم 9626. وينص القانون على أن أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب غير مقبولة".

وأضاف أن “وعدت كييف ببذل كل جهد ممكن من أجل إعادة التوحيد مع سكان شبه جزيرة القرم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا ينوي التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف، إن “التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف الناتو، ليس صحيحا، بل استفزازا مصطنعا”.