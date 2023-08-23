عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن إنهاء الحرب ضد روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

اعتمد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، قرارًا يستبعد تقديم أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب.

وقال البرلمان الأوكراني، عبر “تليجرام”: إن "البرلمان اعتمد قرارا يستبعد أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب رقم 9626. وينص القانون على أن أي تنازلات إقليمية من أجل إنهاء الحرب غير مقبولة".

وأضاف أن “وعدت كييف ببذل كل جهد ممكن من أجل إعادة التوحيد مع سكان شبه جزيرة القرم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا ينوي التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

الجيش الأوكراني يطالب زيلينسكي بتكثيف التعبئة.. ماذا يحدث؟

زيلينسكي يعلن استعداد الجيش الأوكراني لتطوير الهجوم المضاد

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف، إن “التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف الناتو، ليس صحيحا، بل استفزازا مصطنعا”.

البرلمان الأوكرانى الحرب روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

موضوعات متعلقة

النصر لم يتحقق بعد.. الرئيس الأوكراني يقر بارتكاب أخطاء كارثية خلال الحرب

قريبا.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر من سقوط مدن أوكرانية كبرى

إجراء عاجل من روسيا بعد تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاجنر

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

إعلام تابع لـ فاجنر يصدر بيانا عاجلا بعد مصرع يفجيني بريجوجين

«الروس لن يتراجعوا».. ذعر في أمريكا بسبب تلقي الجيش الأوكراني ضربات مدمرة

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

قوات كييف ترفع العلم الأوكراني في قرية روبوتين بـ زابوريجيا.. فيديو

ترشيحاتنا

زيلينسكي يعلق على إمكانية نقل قوات الجيش الأوكراني من الشرق لـ الجنوب

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ