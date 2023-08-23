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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة أمريكية تقود تحالفًا لإنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة | فيديو

مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى

قالت الإعلامية إنجي أنور إن هناك مبنى ركاب جديدًا في مطار القاهرة فهناك شركة أمريكية تقود تحالفا عالميا سوف تقيم مبنى حديدا للركاب في مطار القاهرة الدولى.


وأضافت إنجي أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الأربعاء أن مطار القاهرة الدولى لم يشهد إنشاء مباني ركاب جديدة من وقت التشغيل الفعلي لمبني الركاب رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ وتطوير مبني الركاب رقم ٢ في سبتمبر ٢٠١٦، مؤكده أن التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية ل ٧.٥٠ مليون راكب كل سنة.

 " مبني ركاب رقم ٤"م يزيد من الطاقة الاستيعابية لحركة الركاب

 

وأعلنت أن المبني سوف يسمي " مبني ركاب رقم ٤" بمطار القاهرة، لافته إلى زيادة عدد الرحلات السياحية من خلال توزيع شبكة خطوط الطيران المصرية، وسوف يزيد من الطاقة الاستيعابية لحركة الركاب ويقلل من تكدس المسافرين، ويساعد على استقبال رحلات طيران من جهات متعددة، كما يساعد على زيادة رحلات الشحن الجوي.

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