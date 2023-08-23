خبر جديد يخص أفشة في الأهلي | فيديو

شارك محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي فيديو جديدا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أفشة في الفيديو من احتفالات النادي الأهلي اليوم داخل فرع الجزيرة.

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى إن الأهلى فرع الجزيرة يشهد احتفالية مقامة اليوم، بإقامة فقرات غنائية ووجود فرق جماعية مع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

الأهلى استثنائي

وأشار قنديل خلال مداخله هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية" النهار" أن هذا العام للأهلى عام استثنائي لذلك سمي هذا الحفل بـ " الأهلى استثنائي" والأهلى دائما يكون في الصدارة.