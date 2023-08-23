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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط تشكيل إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بكفر سعد

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط،  في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات إلى العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط تفيد قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد،  بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد  يوسف البشلاوي ، رئيس مباحث مركز كفر سعد ومعاونيه النقيب اسلام عيد والنقيب كريم المنير، والنقيب ، احمد مجدي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ،وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات ، و كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابه العامة لتولى التحقيق.

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