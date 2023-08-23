محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الديوان العام والنصب التذكاري

تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

واستعرضت المحافظ - خلال اللقاء - مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلي جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول 1400 متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين، بالإضافة إلي مناقشة موقف تنفيذ النصب التذكاري للشهداء ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع المعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية.

كما تابعت الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، مستعرضة خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل.