إدخال كتل إنتاجية جديدة..القرش: الرقعة الزراعية وصلت إلى 9 ملايين فدان

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ملف الزراعة أصبح من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة، يمثل جزء مهم من الاقتصاد المصري.

وشدد محمد القرش، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، على أن جودة المنتج واحدة في كافة المنتجات الزراعية سواء المحلية أو المصدرة، متابعا: أن الرقعة الزراعية وصلت إلى 9 مليون فدان واستمرار العمل على ادخال كتل انتاج جديدة .

واسترسل: أراضي الدلتا الجديدة بدأت في الانتاج، وتوشكى بدأ يخرج منها انتاج، بالإضافة إلى الريف المصري الجديد ومشروعات سيناء، والتجمعات الزراعية بها.

وفيما يخص إنتاج الاسمدة، أوضح أننا أصبح لدينا كميات كبيرة من الأسمدة تكفي المزارعين وتصدير ما يفيض إلى الخارج، منوها بأن الدولة توفر الأسمدة بأسعار مخفضة ومناسبة، خاصة لصغار المزارعين.