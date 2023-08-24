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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

لويز بريست Louise
لويز بريست Louise Priest

وثق مقطع فيديو لحظات انهيار مذيعة بي بي سي، لويز بريست Louise Priest، باكية بعد عملها في هيئة الإذاعة البريطانية لمدة 40 عاما. 

يرجع سبب انهيار المذيعة والصحفية الشهيرة خاصة لآلاف الأشخاص في نورفولك وكامبريدج وسوفولك وإسيكس إلى ظهورها الأخير على الشاشة. 

بي بي سي

وفقا لما ذكرته صحيفتي “الصن” و “الديلي ميل” البريطانيتين وغيرهما، فقد أوضحت المذيعة البالغة من العمر 62 عاما أن سبب تركها عملها هو استيقاظها يوميا في الساعة 4 صباحا من أجل العمل، ما جعلها تفكر في ضرورة التركيز على حياتها الأسرية حاليا. 

لويز بريست Louise Priest

وقالت لويز بريست، في وداع عاطفي للمشاهدين: "حسنا، هذه آخر نشرة لي في Look East، وأود فقط أن أقول كم استمتعت بنقل الأخبار إليك…" ثم وضعت يديها أمام وجهها وهي تبدأ بالبكاء.

وتابعت مذيعة بي بي سي: “لم أكن أنوي أن أفعل هذا، أشكركم على مرافقتي على مر السنين ولا تنسوا أن البرنامج سيظل يبث في تمام الساعة السادسة والنصف”.

استقالة مذيعة 

وواصلت في حديثها للجمهور: “كنت محظوظة جدا لأنني حصلت على مجموعة متنوعة من الوظائف في هيئة الإذاعة البريطانية، ولم يخطر ببالي قط أن أغادرها، لكن بعد ما يقرب من 40 عاما، شعرت أن الوقت مناسب، وأنني اتخذت القرار الصحيح بالرحيل". 

وولدت لويز في لوبورو، ليسترشاير، وانضمت إلى بي بي سي في سبتمبر 1983، وعملت في برمنجهام ومانشستر قبل الحصول على وظيفة في راديو بي بي سي نورفولك.

وكان أول برامج  لويز بريست على هيئة الإذاعة البريطانية BBC، برنامج: “انظر شرقا” في التسعينيات ثم قدمت بعد ذلك نشرات الصباح وفترة الظهر". 

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لويز بريست Louise Priest

 



 

 

 

 


 

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