تقدم الشيف مني مالك، طريقة عمل كيكة البندق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذى لعشاق الكيكة .
المقادير لعمل كيكة البندق:
3 كوب دقيق
3ملعقة كاكاو
كوب إلاربع سكر.
كوب حليب.
معلقة كبيرة بيكنج بودر.
نصف كوب زبدة أو سمن اوزيت
٣ بيضات.
فانيليا.
كوب من البندق المحمص.
نوتيلا
طريقة تحضير كيكة البندق:
1- نحضر بولة عميقة ونضع فيها البيض مع السكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة ٥ أو ٧ دقايق حتى يصبح القوام كريمي.
2- نضيف الحليب والزيت ونضربهم ضربة خفيف مع بعض حتى يمتزج كل الخليط .
3- نضيف الكاكاو بعد نخلفه ثم البيكنك بودر والدقيق تدريجيا حتى يختفي ويمتزج جيداً بباقي المكونات.
4- نضع الميزج في قالب التارت الكبير أو قالب كيك عادي بعد رشه بالكاكاو.
5- نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ يكون حتى تستوي ثم نشغل الشواية قليلا حتى تحمر .
6- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع عليها صوص كراميل وعليه البندق المحمص ونضع النوتيلا في كيس حلواني ونحط فوق البندق خطوط من النوتيلا.