تقدم الشيف مني مالك، طريقة عمل كيكة البندق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذى لعشاق الكيكة .



المقادير لعمل كيكة البندق:

3 كوب دقيق

3ملعقة كاكاو

كوب إلاربع سكر.

كوب حليب.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبدة أو سمن اوزيت

٣ بيضات.

فانيليا.

كوب من البندق المحمص.

نوتيلا



طريقة تحضير كيكة البندق:

1- نحضر بولة عميقة ونضع فيها البيض مع السكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة ٥ أو ٧ دقايق حتى يصبح القوام كريمي.



2- نضيف الحليب والزيت ونضربهم ضربة خفيف مع بعض حتى يمتزج كل الخليط .



3- نضيف الكاكاو بعد نخلفه ثم البيكنك بودر والدقيق تدريجيا حتى يختفي ويمتزج جيداً بباقي المكونات.



4- نضع الميزج في قالب التارت الكبير أو قالب كيك عادي بعد رشه بالكاكاو.



5- نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ يكون حتى تستوي ثم نشغل الشواية قليلا حتى تحمر .



6- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع عليها صوص كراميل وعليه البندق المحمص ونضع النوتيلا في كيس حلواني ونحط فوق البندق خطوط من النوتيلا.