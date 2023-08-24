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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة البندق

طريقة تحضير كيكة
طريقة تحضير كيكة البندق

تقدم الشيف مني مالك، طريقة عمل كيكة البندق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذى لعشاق الكيكة .

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المقادير لعمل كيكة البندق:
3 كوب دقيق
3ملعقة كاكاو 
كوب إلاربع سكر.
كوب حليب.
معلقة كبيرة بيكنج بودر.
نصف كوب زبدة أو سمن اوزيت
٣ بيضات.
فانيليا.
كوب من البندق المحمص.
نوتيلا


طريقة تحضير كيكة البندق:

1- نحضر بولة عميقة ونضع فيها البيض مع السكر والفانيليا ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة ٥ أو ٧ دقايق حتى يصبح القوام كريمي.


2- نضيف الحليب والزيت ونضربهم ضربة خفيف مع بعض حتى يمتزج كل الخليط .
 

3-  نضيف الكاكاو بعد نخلفه ثم البيكنك بودر والدقيق تدريجيا حتى يختفي ويمتزج جيداً بباقي المكونات.
 

4-  نضع الميزج في قالب التارت الكبير أو قالب كيك عادي بعد رشه بالكاكاو.
 

5- نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ يكون حتى تستوي ثم نشغل الشواية قليلا حتى تحمر .
 

6- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع عليها  صوص كراميل وعليه البندق المحمص ونضع النوتيلا في كيس حلواني ونحط فوق البندق خطوط من النوتيلا.

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