مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا

أودى إطلاق نار في كاليفورنيا، الخميس، بحياة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

ونقلت قناة "سي. بي. إس لوس أنجلوس" عن مصادر قولها إن الحادث وقع في حانة بمقاطعة أورنج.