البرهان: نقاتل من أجل السودان لا لجهة أو أشخاص

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وكان قد أعلن الجيش السوداني، عن مصرع 4 سيدات جراء إطلاق قذائف هاون من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان صادر عنها الثلاثاء الماضي، إن الفرقة 16 مشاة في منطقة نيالا سطرت فصلًا جديدًا في صمودها وتمكنت من صد هجوم لقوات الدعم السريع وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والأسلحة والاليات.

وأضافت أن سلاح المدرعات تمكن مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل قوات حميدتي التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن القوات السودانية تبسط حاليًا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأية محاولات جديدة.