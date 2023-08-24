عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: نقاتل من أجل السودان لا لجهة أو أشخاص

صدى البلد

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

الجيش السوداني: اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاه بدارفور

وكان قد أعلن الجيش السوداني، عن مصرع 4 سيدات جراء إطلاق قذائف هاون من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان صادر عنها الثلاثاء الماضي، إن الفرقة 16 مشاة في منطقة نيالا سطرت فصلًا جديدًا في صمودها وتمكنت من صد هجوم لقوات الدعم السريع وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والأسلحة والاليات.

وأضافت أن سلاح المدرعات تمكن مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل قوات حميدتي التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن القوات السودانية تبسط حاليًا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأية محاولات جديدة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

بعد انضمام مصر رسميًا.. بوتين يرحّب بانضمام الأعضاء الجُدد لـ «البريكس»

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

ترشيحاتنا

عاصفة مفاجئة.. ماذا يحدث فى طقس اليوم ؟

برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار

اعتذار حكم سابق.. دري وجهاد جريشة ضمن فريق عمل بيريرا بلجنة الحكام

أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

إسرائيل تعلن الكشف عن نفق تحت الأرض في الناصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ