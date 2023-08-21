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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاه بدارفور

اللواء ياسر فضل الله
اللواء ياسر فضل الله

أعلن الجيش السوداني اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 عن اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاه بنيالا في ولاية جنوب دارفور.

 

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، بيانا أكد فيه أن اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم، قائد الفرقة 16 مشاة، اغتيل خلال الاشتباكات الدائرة حاليا في مدينة نيالا وهو يؤدي واجب الدفاع عن الوطن.

 

ونعى الجيش السوداني في بيان له اللواء ياسر فضل الله وقال "ينعى السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة ١٦ مشاة الذي اغتالته يد الغدر والخيانة اليوم الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣م بنيالا وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن". 

 

وأضاف البيان "إلتحق الفقيد بالكلية الحربية في العام  ١٩٨٩م ضمن ضباط الدفعة (٣٩) كلية حربية ، وعمل منذ تخرجه بسلاح المدفعية متنقلا في وحداته المختلفة ومعلما وقائدا لمعهد المدفعية إلى جانب عدد من  تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأخرى أبرزها إدارة شئون الضباط منطقة النيل الأبيض العسكرية ، إدارة العمليات برية،  معهد ضباط الصف وأهم المناصب القيادية قائد معهد ضباط الصف قائد قوة حماية المدنيين بدارفور و قائد الفرقة ١٦ مشاة نيالا كما عمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان بالمملكة الأردنية الهاشمية". 

 

وتابع "كان الفقيد نموذجا فريدا  للقيادة العسكرية ومضي ضاربا أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والرباط تاركا سيرة باذخة ستتناقلها الأجيال عبر الحقب". 

الجيش السوداني اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 الفرقة 16 مشاه دارفور عبدالفتاح البرهان

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