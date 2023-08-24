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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 96.6% من المستهدفين في حملة شلل الأطفال بالحسنة بشمال سيناء

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالحسنة

قال الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بمركز الحسنة محافظة شمال سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حققت خلال عملها على مدى أربعة أيام بمركز الحسنة نسبة ٩٦,٩% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمركز والمدينة، حيث تم تطعيم ٣٥٧٨ طفلا وأن المستهدف التقديري للحملة على مستوى الإدارة هو ٣٦٩٢ طفلا.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الاطفال المقيمين بمركز ومدينة الحسنه من أجل الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء اي فيروس وافد من دول الجوار .

ونوه الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة الصحية، بإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة علي مستوي قري مركز ومدينة الحسنة لتطعيم الأطفال حيث شارك في الحملة ٣٠ فريقا ثابتا ومتحركا.

وأكد المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تقديم كافة سبل الدعم والمساندة من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة لإنجاح عمل الحملة داخل المركز والمدينة.
 

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