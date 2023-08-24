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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جنوب أفريقيا: قرّرنا دعوة مصر لعضوية دائمة بمجموعة البريكس اعتبارًا من 2024|فيديو

رامافوزا
رامافوزا

عرضت قناة إكسترا في خبر عاجل يفيد أن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قال:" قرّرنا دعوة مصر لعضوية دائمة بمجموعة البريكس اعتبارًا من 2024".

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث والختامي لقمة مجموعة دول «البريكس»، في جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المُنضمة إلى التحالف.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمته في القمة، أن شراكة البريكس تُعد محركًا أساسيًا للنمو العالمي، مؤكدًا أن تكتل البريكس يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى ضم أعضاء جُدد للتكتل.

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