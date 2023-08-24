تعرف على الحالة المرورية اليوم الخميس 24 أغسطس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.



ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصل إلى تقاطع صلاح سالم سنجد كثافات نسبية أيضا.



وأشارت الإعلامية لمياء حمدين، إلى أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبر يالمطار توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.



وأوضحت، أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤً في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي مناطق المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية.



وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى منطقة العشرين.



