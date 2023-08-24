الزراعة: علاج أكثر من 8700 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالبحيرة

أعلنت وزارة الزراعة ، انطلاق قافلة بيطرية في البحيرة من يوم ١٩ حتي ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين ، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .



‏وقال د. مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٣٣ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٤٦١ وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد ١٤٦٨ حالة وتم عمل ٣٥ عمليات جراحية وتم تحصين ١٠١٠ وتم تجريع اغنام بعدد١٦١١ وتم رش ٢٥٦٥ حيوان بعدد اجمالي ٨٧٠١ حالة لدي ٣١٩٣ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية في قري الظهير الصحراوى ومراقبة الانطلاقة بالبحيرة.