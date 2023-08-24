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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات عربية مثيرة.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

كأس الاتحاد الآسيوي
كأس الاتحاد الآسيوي

أقيمت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا، والتي أسفرت عن مواجهات عربية قوية.

وأوقعت القرعة نادي الكويت الكويتي الفائز بلقب البطولة 3 مرات، ضمن المجموعة الثانية القوية، والتي تضم إلى الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد الأهلي حلب السوري بطل نسخة عام 2010.

 

وجاءت نتائج قرعة الاتحاد الآسيوي كالتالي:


غرب آسيا
- المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان).
- المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا).
- المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت).

جنوب آسيا:
- المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند).

وسط آسيا:
- المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان).


آسيان:
- المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا).
- المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفلبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا).
- المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا).

شرق آسيا:
- المجموعة التاسعة: سي بي كي (الصين تايبيه)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه).

كأس الاتحاد الآسيوي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكويت الكويتي الوحدات الأردني الكهرباء العراقي

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