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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، على تأييد ودعم حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى أن قرار التأييد يأتي من خلال عدة منطلقات أهمها واقع الإنجازات الذي نعيشه بعد المشهد الذي وصلت إلى مصر في الفترة من عام 2011 لـ2013 قبل تولي الرئيس السيسي، إذ أصبحت شبه دولة، وأصبحنا في حالة يرثى لها من سوء الخدمات والمرافق.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن ملف الأمن كان حلما بالنسبة للمصريين قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن أصبح حقيقية، متابعا: «شهدنا العديد من الإنجازات والنجاحات بعد عام 2014، مثل مشروعات كم المدن الجديدة التي أقيمت ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات وغرهم».

وتابع أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن كل القطاعات في مصر شهدت تنمية وتطور، مشيدا بجهود مبادرة «حياة كريمة» التي مست كل القرى، فضلا عن مبادرة «100 مليون صحة» التي استهدفت صحة كل المواطنين.
 

عصام هلال عفيفي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن السيسي

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