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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سليمان وهدان: انضمام مصر لـ «البريكس» سيحقق مكاسب سياسية واقتصادية

سليمان وهدان، نائب
سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد

أكد سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، على أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، التي تمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4٪ إلى 25.8٪ من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن البريكس لها أهمية كبيرة على المستوى الدولى نظرًا لحجم الدول المنضمة لها وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.

 

وقال "وهدان"، إن انضمام مصر إلى البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرصاً للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأسماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وأضاف  سليمان وهدان، أن مجموعة بريكس تمثل  17% من التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الاستثمارات الواردة الى مصر خاصة أن مصر بوابة إفريقيا ويجعل ذلك منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، لافتاً إلى أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصينى والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذى تعانى الدولة من صعوبات كبيرة فى توفيره حاليًا خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق. 

سليمان وهدان البريكس حزب الوفد جنوب افريقيا

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