مفيهوش ولا موظف.. المتابعة الميدانية بالشرقية تفاجئ مركز شباب كفر أيوب ببلبيس

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر مكتب مراقبة الأغذية ومخزن الأدوية بالزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بكفر أيوب التابع للإدارة الزراعية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد أي من العاملين بمقر مركز شباب كفر أيوب التابع لإدارة شباب بلبيس ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.