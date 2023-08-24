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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوكبير

صدى البلد

اطمأن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الحالة الصحية للدكتور يسري الشبروي مدير الإدارة الصحية بأبو كبير السابق، والذي يتلقي الرعاية الصحية بالعناية المركزة بمستشفي أبوكبير المركزي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له ولجميع المرضي بالمستشفي.

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كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بمستشفي أبوكبير المركزي، وقام بمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى بها، حيث ناظر نسبة الإشغال بقسم العناية المركزة، وتم التأكد من استيفاء ملفات المرضى والسجلات الطبية به، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، كما اطمأن على مرضى الغسيل الكلوي بقسم الكلى الصناعي، مستمعا لآراء المرضى واحتياجاتهم، وموجهاً بتقديم جميع أوجه الدعم الطبي والنفسي لهم، بالإضافة إلى تفقده الأقسام الداخلية للمستشفى، موجهاً بعمل لوحات تعريفية لكل غرفة، كما أكد على ضرورة تنظيم حركة المرافقين والمترددين على المستشفى، والإلتزام بانتظار مرافقي الحالات بصالة الإنتظار.

ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفي إمكانية نقل مطبخ المستشفى تمهيداً للبدء في تطوير مبنى المستشفى المدرج بخطة وزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك بعد دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٤.٥ مليون جنيه، والإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ مليون جنيه، بخلاف إنشاء محطة معالجة مياه جديدة، ورفع كفاءة المعمل وإمداده بأجهزة حديثة، وغيرها من أعمال التطوير.

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