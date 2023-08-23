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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لإفتتاحة..

محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي في الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى  240 مليون جنيه كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

 

أوضح محافظ الشرقية أن المشروع مُقام على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر ، وتم تنفيذه على 3 مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وجاري تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة لدخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

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أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم  المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

كما حرص المحافظ على متابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة  والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين الرئيسية بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين لإعادة الانضباط للشارع.

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