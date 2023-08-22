مديرية الرياضة بالشرقية تُنظم ندوة دينية بعنوان "اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة ويبين فيها مكانة الشباب فى الإسلام ودورهم فى نهضة الأمم وبناء المجتمع، كما يبين خطورة مرحلة الشباب وكيف اعتنى الإسلام بهم من خلال القرآن والسنه ويوضح هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الشباب.