سيارة B95 الكهربائية الخارقة سعرها 147 مليون جنيه | شاهد

أعلنت شركة بينينفارينا التي تعمل في صناعة السيارات الإيطالية عن طرازها الجديد بينينفارينا B95 الكهربائي، وتحتوي B95 الكهربائية علي الكثير من التكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي ظهورها بشكل خارق .

سيارة بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة

مقصورة سيارة بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة

- محرك B95 الكهربائية

بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة

تستمد سيارة بينينفارينا B95 الكهربائية الجديدة قوتها من 4 محركات كهربائية ينتجوا قوة تصل الي 1900 حصان ، وتتسارع B95 الكهربائية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في أقل ثانيتين ، وتصل سرعتها القصوى الي 300 كم/ساعة، وتمتلك بطارية سعة 120 كيلووات/ساعة .

- مواصفات B95 الكهربائية

بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة

تحتوي سيارة بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة علي تصميم انسيابي لموديلات الهايبر كار، وسقف مكشوف، وتم الاستغناء عن الزجاج الأمامي، ومن الداخل تحتوي علي أسطح من الكربون الشفاف، وتجهيزات جلدية فاخرة، وشاشة صغيرة خلف المقود، وبها مقعدين رياضيين.

- سعر بينينفارينا B95 الإيطالية

بينينفارينا B95 الإيطالية الكهربائية الخارقة

شركة بينينفارينا ستقوم بإنتاج 10 سيارات من إصداراها الجديد B95 ، وسيصل سعر النسخة الواحدة الي 4.4 مليون يورو ، أي ما يعادل 147 مليون و 677 ألف جنيه تقريباً .