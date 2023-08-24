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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

مرور 80 عاما على
مرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا

هنأت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، الأصدقاء المصريين الأعزاء بمناسبة الذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو، والتي يتم الاحتفال بها في 26 أغسطس الجاري. 

 

وأوضحت السفارة الروسية، أن بداية تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على التفاعل بين روسيا ومصر في فبراير 1943 عندما دعا سفير مصر في لندن نشأت باشا الممثل المفوض للاتحاد السوفيتي في بريطانيا إيفان مايسكي لتناول الإفطار في مقر إقامته وعرض عليه اطلاق العمل على إمكانية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وأضافت: "منذ ذلك الحين مضى شعبي روسيا ومصر جنبا إلى جنب الطريق الطويل نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتغلبان على العديد من الصعوبات التي ساهمت في المزيد من التقارب بين البلدين".

 

وأردفت السفارة الروسية بالقاهرة: "اليوم نقوم بعضنا مع البعض بتنفيذ المشاريع الضخمة واسعة النطاق مثل بناء محطة الضبعة النووية التي ستصبح قريبا رمزا لمتانة الصداقة الروسية المصرية مثلما أصبح السد العالي في أسوان من الزمان".

 

وتابعت السفارة: "تتعاون موسكو والقاهرة بشكل فعال في مجال السياسة الخارجية وعلى المنصات الدولية، مما يساعد على حل الأزمات المختلفة وتعزيز الاستقرار في العالم"، لافته إلى أن تعاوننا الثقافي والإنساني والديني يستحق أعلى الدرجات.

 

واختتمت السفارة الروسية: "نحن مقتنعون بأن علاقاتنا لا تزال تتمتع بمقدرة كبيرة للغاية، والتي سنكون قادرين على تحقيقها وزيادتها من خلال العمل المشترك، ونتمنى لأصدقائنا بدوام والصحة والسعادة والازدهار".

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة لـ صدى البلد: مشاريع استثمارية ضخمة بمصر قريبا

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