عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الانضمام لـ بريكس.. رئيس حزب الاتحاد: مصر تجني ثمار تحركات الرئيس السيسي الخارجية

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن دعوة مصر للانضمام لتجمع بريكس بداية من يناير 2024، خطوة مهمة نحو الانخراط مع بقية الدول في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر شمولية وعدالة، يمكن أن يراعي مصالح الدول النامية، مشيرً إلى أن مصر تجني ثمار تحركات الرئيس السيسي الخارجية على مدار السنوات الماضية، بعدما نجح في إقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول في الشرق والغرب.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن انضمام مصر  إلى تجمع "بريكس" كواحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يحقق لها العديد من المكاسب الاقتصادية، منها زيادة  معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع تلك الدول، التي تمثل حوالي 30% من الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تلك المكاسب تتضاعف في ظل وجود مبادرة تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان وكذلك الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، وهو أمر يشكل ضرورة كبيرة في ظل أزمة الدولار الحالية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن تكتل البريكس يتمتع بثقل اقتصادي عالمي، نظرًا لاختلافات النطاقات الجغرافية والثقافية والحضارية للدول الأعضاء المنضمة له، مما يجعل هناك تنوعًا في الإمكانات البشرية والصناعية والزراعية للتجمع.

ونوه رضا صقر بأن وجود مصر في تجمع البريكس، سوف يعزز التعاون الاقتصادي بين أعضائه، بغرض تحقيق أهداف التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها على جميع الأصعدة.

بريكس تجمع بريكس رئيس حزب الاتحاد رضا صقر رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

اتحاد جدة يعرض أكبر راتب في العالم.. محمد صلاح يرغب في مغادرة ليفربول

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

رغم الأزمات والعقوبات.. أمريكا تضاعف واردات اليورانيوم من روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

مصر رسميا داخل البريكس.. ردود أفعال إيجابية ومكاسب بالجملة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ