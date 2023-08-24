انتصار لسياسة السيسي .. تحالف الأحزاب يرحب بـ انضمام مصر لتجمع بريكس

أعلن تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا ترحيبه بقرار انضمام مصر الى تجمع بريكس الاقتصادى خلال القمة المنعقدة حاليا فى جنوب افريقيا ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي .

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الأحزاب المصرية ان هذا القرار يمثل انتصار لسياسة السيسي الخارجية وانفتاح مصر على دول العالم من اجل مصالحها الاقتصادية .

وقال النائب تيسير مطر ان هذا القرار سوف يصب فى مصلحة المواطن المصرى خاصة ان تجمع بريكس يسعى الى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلا من الدولار مما يساهم فى معالجة الفجوة الدولارية التى تواجه مصر حاليا.