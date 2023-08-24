محافظ جنوب سيناء يعطي إشارة البدء لتنفيذ مشروع حملة السيارات بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الموقع المقترح لإنشاء مشروع حملة السيارات بمدينة شرم الشيخ طبقا للعرض المقدم من أحد المكاتب الاستشارية الكبرى المتخصصة في هذا المجال.



يشار إلى أن المشروع يشمل ورش مركبات وصيانة، وجراج لخدمة مجلس مدينة شرم الشيخ علي مساحة 12700 متر مربع تقريبا.

كما يشمل المشروع اماكن الشاحنات واللوادر والنص نقل، والميكروباصات، والسيارات وبها منطقة خدمية تحتوي علي مبنى إداري و سكن إداري وسكن العاملين، ومناطق خدمية أخرى.

وخلال التفقد أعطى المحافظ اشارة البدء في تنفيذ المشروع وافتتاحه أكتوبر 2024.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية

الحملة.

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