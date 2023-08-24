إثيوبيا في بريكس.. محادثات بين آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي

التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، اليوم الخميس، بنظيره الإثيوبي آبي أحمد، على هامش فعاليات قمة بريكس المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، إن آبي أحمد أجرى مباحثات مثمرة مع مودي، حيث ناقش الاثنان "سبل تعزيز العلاقات في قطاعات مثل التجارة والدفاع والعلاقات الشعبية"، وفقًا لرئيس الوزراء مودي.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي نظيره الإثيوبي على "انضمام إثيوبيا إلى البريكس".

وأصبحت إثيوبيا عضوا في بريكس، بعد قرار قادة المجموعة المعلن اليوم بتوسيع المنظمة وضم ستة دول مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وسيفعل القرار رسميا بدءا من الأول من يناير من العام المقبل 2024.