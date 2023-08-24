الخوف تضاعف.. ذعر في بولندا بعد مصرع قائد فاجنر

قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الخميس، إن وارسو أصبحت أكثر خوفًا من مجموعة فاجنر بعد مصرع قائدها يفجيني بريجوجين.

وقال مورافيتسكي، في تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بمصرع بريجوجين في حادث تحطم طائرة، لن أقول ما إذا كان ذلك عرضيا أم لا. أعتقد أن جميع البولنديين قادرون على الإجابة على هذا السؤال بأنفسهم"، داعيا الجميع إلى "الإجابة بأنفسهم عم ما إذا كان هناك تهديد أكبر أو أقل لمجموعة فاجنر الموجودة في بيلاروس".

وأضاف: "بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي، مضيفًا أن مجموعة فاجنر أقوى من ذي قبل، أو على الأقل بنفس القدر كما كان من قبل، سيتم استخدامها كأداة للاستفزاز والابتزاز والهجمات".

وفي وقت سابق من اليوم، ألمح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إلى إمكانية قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها.