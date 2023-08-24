الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة مسؤولية بلاده عن مقتل زعيم فاجنر

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف لا علاقة لها بمصرع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين وتحطم طائرته.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول بإدارة مقاطعة زابوروجيا الروسية، أنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

ووفقا للمسؤول الروسي، فإنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

كما لفت المسؤول في مقاطعة زابوروجيا، إلى أن الطائرة التي تحطمت خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة.

من جانبه، افاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر.