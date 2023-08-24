عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة مسؤولية بلاده عن مقتل زعيم فاجنر

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف لا علاقة لها بمصرع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين وتحطم طائرته.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول بإدارة مقاطعة زابوروجيا الروسية، أنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

ووفقا للمسؤول الروسي، فإنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

كما لفت المسؤول في مقاطعة زابوروجيا، إلى أن الطائرة التي تحطمت خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة.

من جانبه، افاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر.

بوتين يقود مجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها |تفاصيل

مفاجأة.. الرادار لم يرصد أي مشكلة في طائرة قائد فاجنر

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فاجنر قائد مجموعة فاجنر كييف أوكرانيا مقتل قائد مجموعة فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

موضوعات متعلقة

بوتين يقود مجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها| تفاصيل

مفاجأة.. الرادار لم يرصد أي مشكلة في طائرة قائد فاجنر

تعليقا على مصرع قائد فاجنر.. مستشار زيلينسكي: بوتين أرسل تهديدا خطيرا للجيش

أول تعليق من فرنسا على مصرع قائد فاجنر الروسية

أول تعليق من بريطانيا على مصرع قائد مجموعة فاجنر

أخبار التوك شو| محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. مقتل قائد فاجنر.. والأرصاد تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. كليات قمة تعرف عليها

سيلفرادو و بورشه.. شاهد أسطول سيارات تايلور سويفت نجمة البوب| صور

اعرف قبل أي حد.. تسريبات تكشف عن سلسلة السامسونج الأسطورية Galaxy S24

تحذير لمرضي السكر .. تخزين الانسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

400 جنيه مرة واحدة| قفزة مفاجئة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ