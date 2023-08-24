انهيار صخري في منطقة سياحية قرب البحر الميت في إسرائيل تخلف وفيات وإصابات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيدات خدمة الطوارئ الطبية التطوعية الإسرائيلية "يونايتد هاتزالا" إن عدة أشخاص آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إليهم.

وقال مسعفون إسرائيليون إن أشخاصاً عدة أصيبوا في انهيار صخري قرب البحر الميت الخميس.

ولم تذكر خدمة الإنقاذ الإسرائيلية العدد الدقيق للجرحى لكنها قالت إن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ورجل أصيب بجروح خطيرة.

التلال الصخرية.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار الصخري، الذي يحدث عادة عندما تُحدث الأمطار الغزيرة أو الزلازل شقوقاً في التلال الصخرية.