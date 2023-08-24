السودان.. البرهان يصل قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل

وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى قيادة المدفعية عطبرة بولاية نهر النيل.

وأفادت صفحة القوات المسلحة السودانية علي فيس بوك بأن قواتها بسطت السيطرة الكاملة علي سلاح المدرعات ومحيطها بعد عمليات تمشيط واسعة استهدفت فيها قوات العمل الخاص جيوب المتمردين الهاربين بعد المحاولات الانتحارية الفاشلة الأيام الماضية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم (الخميس) قال إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة أو فئة أو أشخاص.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات في العاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

وقال بيان للجيش السوداني إن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع وسط الجنود الذين احتفلوا به.

ونشر الجيش السوداني عبر حساباته على وسائل التواصل مقاطع فيديو متنوعة للبرهان، وصورة يجلس فيها وسط مدنيين قال الجيش إنها في الحارة 100 إسكان الصحفيين بكرري وارتكاز الجيس اليوم (الخميس).

وكانت المعارك اشتدت في محيط سلاح المدرّعات في الخرطوم طوال الأيام الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من الدعم السريع للسيطرة على القاعدة الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة.