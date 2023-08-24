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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أحمد الزيات: الانضمام لمجموعة البريكس يحدث تغيير جذري في الاقتصاد المصري

صدى البلد

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس خطوة ايجابية ستحدث تغير جذري في الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة كما تعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية والاقتصاد المصري بشكلٍ هام نتيجة فتح أسواق جديدة  ومشتركة مع دول جنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية.

وأوضح الزيات، أن الانضمام لمجموعة البريكس يسهم بشكل كبير في خفض الضغط على العملة المحلية وإعادة قيمتها مرة أخرى ويساعد في تحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري بشكل كبير، كما يسهم في فتح أسواق جديدة نتيجة التوافق التجاري المالي والمصرفي مع دول الأعضاء.

ولفت إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية بسبب الضغط على الدولار وانخفاض العملة المحلية لمستويات 31 جنيه مقابل الدولار ما أثر على ارتفاع حجم الواردات المصرية إلي 90 مليار دولار في حين أن معظمها لا تتم مع الولايات المتحدة إلا نسبة 25% فقط من حجم الواردات النفطية.

واكد، أن عضوية مصر في البريكس تمنح المنتجات المصرية مزايا للنفاذ والتواجد في أسواق دول المجموعة والعديد من الأسواق الجديدة، كما أن سهولة حركة تعاملات رؤوس الأموال بين البنوك المحلية سيشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وفي مقدمتها الاستثمارات الصينية ما يخلق خلق طاقات إنتاجية ووظائف جديدة داخل مصر بالمنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومختلف المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

واضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، كما أن نجاح مصر في تحسين البنية التحتية بشكل كبير وتوفير العديد من الخدمات اللوجستية في السنوات ال 5 الماضية يمكنها لتصبح مركزا تجاريا ولوجستي يصل بين افريقيا وأوروبا حيث أنها تمثل اليوم البوابة والمنطقة اللوجستية الرئيسية لإفريقيا بالكامل مما يسهم في زيادة التدفقات النقدية والاستثمار المباشر لمصر خلال الفترة المقبلة.

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